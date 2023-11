I giovani, il sesso e i sentimenti a “Gocce di petrolio” su Rai 3

“Gocce di Petrolio” in onda nel pomeriggio su Rai 3 presenta “Non è amore”: giovani, sesso e sentimenti

Un viaggio nell’universo sentimentale e affettivo dei più giovani, tra rischi e piccoli esperimenti virtuosi come quello di Don Alberto, il prete più popolare su Tik-Tok, che dialoga con i giovani su sentimenti e sesso grazie a un linguaggio aperto e senza filtri. Lo propone “Non è amore”, in onda sabato 25 novembre alle 16.30 su Rai 3 per “Gocce di Petrolio” con Duilio Giammaria.

Il dato secondo il quale l’80 per cento degli adolescenti italiani si rivolge a internet per scoprire la propria sessualità indica il pericoloso vuoto educativo di famiglie e scuola alle prese con la rivoluzione dei social. Lo psicologo Giuseppe De Filippis spiega le conseguenze sulla psiche e come evitare che i naturali desideri si trasformino in un incubo, mentre l’avvocatessa Marisa Maraffino, espone il caso delle giovani vittime di proprie immagini intime diffuse via internet. Tra i reportage, la storia di Emy, giovanissima influencer sfuggita alle lusinghe di facili guadagni e di popolarità a costo del proprio equilibrio.