Francesca Caizzi in libreria con “I legami delle tenebre – Inganni”

“I legami delle tenebre – Inganni” di Francesca Caizzi è il primo volume di una trilogia di genere dark urban fantasy a sfondo poliziesco; Maximilian Lawrence Hamilton, conosciuto semplicemente come Max, è il protagonista di questo appassionante romanzo: un uomo carismatico ma anche arrogante e ruvido (in apparenza), molto impulsivo e tormentato da un passato oscuro. Max nasconde un inconfessabile segreto che potrebbe compromettere tutti i suoi rapporti interpersonali, ed è il motivo per cui vive di sensi di colpa e cova dentro sé una rabbia distruttiva; questo cancro dell’anima è in fondo un punto di forza: il suo furore dà origine ad accattivanti scene di combattimenti, che lasciano senza fiato. Egli è pronto a tutto, anche a sacrificare la sua vita per far trionfare il bene sul terribile male che affligge la città di Vancouver. Max è un personaggio interessante proprio perché è sempre pericolosamente vicino al lato oscuro, tanto da risultare a volte un eroe e a volte un antieroe; in realtà, ogni personaggio delineato dall’autrice ha le sue ombre, che non sempre si bilanciano con i loro lati in luce.

Francesca Caizzi è abile nell’imbastire una storia dal ritmo serrato e ricca di colpi di scena con gli elementi tipici del romanzo poliziesco, e allo stesso tempo nel calarsi perfettamente nel genere urban fantasy, restituendo una vicenda emotivamente coinvolgente dove non mancano delle leggere sfumature romance. Uno degli aspetti dell’opera che più colpisce il lettore è l’attenta caratterizzazione dei personaggi, che risultano avere ognuno una voce ben distinta, e un background solido; Max è sicuramente la figura centrale ma non sono da meno i personaggi che gli gravitano intorno e che formano insieme a lui una task force segreta: la Squadra Omega. Nel corso degli anni Max ha reclutato e addestrato un gruppo eccezionale, in prima linea nella lotta alle minacce provenienti dal mondo delle tenebre; alcuni suoi alleati sono umani, come Daniel, ma vi sono anche mezzo-demoni, come Oliver ed Henry, e una potente strega, Maya: un apprezzato e simbolico omaggio dell’autrice all’importanza della collaborazione e del dialogo interrazziale.

Armato di tanto coraggio e della sua fidata pistola Desert Eagle, Max combatte con il suo gruppo una forza maligna che si sta allargando a macchia d’olio, e allo stesso tempo si scontra con i suoi demoni personali, rischiando di smarrire per sempre la sua umanità e di perdere coloro che ama. Francesca Caizzi presenta un primo capitolo di saga dotato di tutte le premesse necessarie per permettere al lettore di entrare a fondo nella storia narrata, e che fa desiderare che si possa avere tra le mani il prima possibile il seguito delle oscure avventure della Squadra Omega.

SINOSSI DELL’OPERA. C’è qualcosa oltre il mondo che vediamo. Le tenebre strisciano nelle esistenze degli uomini, minacciandoli senza che questi se ne accorgano. Max lo sa. È più di una vita che insegue e dà la caccia alle creature degli inferi, fuggendo dai demoni che attanagliano la sua anima. In una Vancouver ignara delle creature che la infestano, una nuova minaccia si affaccia sulla scena, costringendo Max e la sua Squadra Omega a intervenire. Presto sarà costretto a confrontarsi con il passato, rivelare segreti sepolti e fare i conti con le conseguenze di un accordo stretto con il Diavolo in persona.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Francesca Caizzi, autrice foggiana, è docente di scrittura creativa e di sceneggiatura di fumetto presso la Scuola del Fumetto Gulliver, e fa parte dell’organizzazione del Festival del Nerd. Il suo esordio è avvenuto con la pubblicazione di “FANGO” per Edizioni Inkiostro al Lucca Comics & Games 2017, con i disegni di Francesco Paciaroni e Stefano Brandetti. Dal 2018 lavora per Gemma Edizioni come editor e correttore di bozze. Ha curato diverse pubblicazioni, tra cui la prima della collana “Quindiciventidue” che tratta il tema del Femminicidio in Italia; da giugno 2023 è anche curatrice di una collana di genere fantasy. Nel 2020 è uscito per Plesio Editore il primo romanzo di una trilogia urban fantasy a tinte dark: “I legami delle tenebre – Inganni” (Darkness Ties Saga). Di Darkness Ties è stato anche scritto l’adattamento per una serie tv; lo script dell’episodio pilota si è classificato quarter-finalist al Final Draft – Big Break (2022) e tra i finalisti dei concorsi Filmmatic TV Pilot Awards Season 7 e Los Angeles International Screenplay Awards (2022-23). Sono in lavorazione anche dei fumetti e un videogioco legati alla saga. Da dicembre 2022 lavora come game writer di un videogioco per Yuniro Srl. Nel 2023 ha creato La forgia delle parole con Valerie Notari e fa parte del Metodo Codraux, un collettivo di editor al servizio degli autori. Attualmente sta lavorando a romanzi, graphic novel e libri illustrati in uscita nel corso del 2023/2024.

Francesca Caizzi – “I legami delle tenebre – Inganni”

Francesca Caizzi presenta il primo romanzo della “Darkness Ties Saga”, una trilogia urban fantasy a sfondo dark e mystery, in cui veniamo accompagnati in un universo affascinante e ricco di personaggi intriganti. Una storia adrenalinica, caratterizzata da eroi chiaroscurali e da temibili nemici soprannaturali, che riescono a mimetizzarsi bene tra gli esseri umani. Quale sarà il prezzo pagato dai protagonisti per combattere un tale Male?

Casa editrice: Plesio Editore

Collana: Aurendor

Genere: Dark Urban Fantasy

Pagine: 360

Prezzo: 15,00 €