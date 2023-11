In prima Tv su Rai 2 torna “The Rookie” con 3 episodi: la trama

Stasera su Rai 2 tre episodi della serie “The Rookie” con Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan, la recluta più anziana della polizia di Los Angeles: la trama

Prosegue, venerdì 24 novembre alle 21.20 su Rai 2, la serie “The Rookie” con Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan, la recluta più anziana della polizia di Los Angeles. Nell’episodio “Il fuggitivo”, durante un inseguimento Tim prova un forte dolore alla schiena che, una volta ricoverato in ospedale, scopre dipende da un vecchio frammento di proiettile vicino alla colonna vertebrale. Tim è operato d’urgenza ma l’esito è incerto. Nel suo ospedale è ricoverata anche la madre di Lopez che è stata aggredita da uno sconosciuto e lì converge l’azione di tutti gli agenti della squadra. Un colpo di scena attende Nolan: Bailey gli fa una proposta di nozze.

In “Regolamenti di conti”, Nolan e Bailey giocano a sfidarsi continuamente, la posta in palio è molto alta: il vincitore potrà decidere il luogo del matrimonio. Mentre Wesley è preoccupato per l’imminente interrogatorio che si svolgerà sul caso di Elijah Stone, scopre che l’avvocato che difenderà Elijah è una sua ex fidanzata, Monica, una donna arrivista e senza scrupoli che farà di tutto per mettere in difficoltà sia lui che Lopez. Nolan e Celine, grazie a un ritrovamento di prove in un cassonetto, si trovano a indagare su un vecchio caso di operazione antimafia.

A seguire l’episodio “L’urto”, della stagione 4: l’agente Nolan e i suoi colleghi devono indagare sul ritrovamento di una mano amputata trasportata a riva dall’oceano.