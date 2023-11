Il film “In guardia!” stasera su Rai 3: ecco la trama

Il film “In guardia!” in prima visione su Rai 3 per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: la trama

Per allontanarsi dalle aggressioni dell’ex marito, Lucie si nasconde ad Anduze, un paese nel sud della Francia e vive con suo figlio Léo in un piccolo appartamento messo a sua disposizione da un’associazione che aiuta le donne vittime di violenza. Questa associazione propone una terapia di gruppo basata sulla scherma, dove Lucie incontra altre donne che hanno subito abusi. Con il tempo si affeziona e stringe una vera amicizia particolarmente a Tamara e Nicole. Ma l’ex marito la rintraccia, la minaccia fisicamente e chiede al tribunale la custodia esclusiva del figlio. È il film “In guardia!” di Alexandra Lamy, proposto venerdì 24 novembre alle 21.20 in prima visione su Rai 3.

La regista Alexandra Lamy, sensibile fin da giovanissima al tema della difesa delle donne dalla violenza e dagli abusi, affronta una realtà che ancora oggi non viene sufficientemente presa in considerazione e che l’ha coinvolta anche per le vicende personali di alcune amiche. Lei stessa spiega che: “la scherma terapeutica è un autentico programma, sviluppato da un formidabile maestro. Si tratta di lavorare sul corpo, che porta con sé il trauma. A differenza del cervello, che può oscurare certe cose, per una sorta di amnesia traumatica, il corpo non dimentica nulla. “In Guardia” parla di ricostruzione e resilienza, dimostra che possiamo imparare a farci aiutare e che non è mai troppo tardi per prenderci cura di noi stesse”.

Il film, adattato da una graphic novel di enorme successo, è interpretato da Mélanie Doutey, Claudia Tagbo, Chloe Jouannet, Hugo Fié, Hugo Diego Garcia.