Su Rai 1 torna Dante Balestra: la trama di “Un professore 2”

Da stasera su Rai 1 “Un professore”, la seconda stagione. Il ritorno di Dante Balestra, il professore che tutti gli studenti vorrebbero

Dante Balestra è il professore che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Basata sulla serie originale “Merlí” scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, per la regia di Alessandro Casale, la seconda stagione di “Un professore” – in onda su Rai 1 da giovedì 23 novembre per sei prime serate – trova Dante che, venuta a galla la tragedia della perdita del figlio Jacopo, deve ricostruire un rapporto col figlio Simone e prova a vivere con Anita – madre del suo allievo Manuel – un amore nuovo.

Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio, perché́ il futuro riserva sempre sorprese. Se in classe Dante dovrà̀ far ricorso agli insegnamenti dei grandi filosofi per aiutare gli studenti con i problemi della loro età̀ turbolenta, nel privato l’amore con Anita verrà messo in crisi dal ritorno dell’ex moglie Floriana, con la quale Dante si troverà̀ a condividere un nuovo segreto, e dall’arrivo di Nicola, uomo legato al passato di Anita e Manuel.

Ulteriori approfondimenti nel NewsRai dedicato.