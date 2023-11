Previsioni meteo 23 novembre 2023: piogge residue al Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 23 novembre 2023: tempo stabile e soleggiato al Nord e al Centro, ancora precipitazioni al Sud

Condizioni meteo in miglioramento sulle regioni centrali e anche al Nord dopo le piogge di metà settimana. Discorso diverso invece al Sud e sulla Sicilia dove nella giornata di oggi avremo ancora condizioni di maltempo con piogge sparse e locali rovesci. Temperature in rialzo dopo il brusco calo dovuto al passaggio perturbato, mentre l’inverno sembra mettere nel mirino la nostra Penisola. Dalla prossima settimana infatti la prima ondata di freddo potrebbe arrivare sull’Italia, portando la prima neve a quote medio-basse. Serviranno comunque ulteriori aggiornamenti.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 23 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora sole prevalente. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti al Nord-Est. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino addensamenti sul versante adriatico con piogge in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regionie con nuvolosità e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con adednsamenti anche bassi e compatti. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ed in serata ancora fenomeni residui con acquazzoni e temporali soprattutto su regioni ioniche e Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .