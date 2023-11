Le Cumgirl8 in concerto all’Arci Bellezza: le info utili

è un collettivo artistico nato a Manhattan nel 2019, fondato come “una band che dice sì” da Lida Fox (basso), Veronika Vilim (chitarra), Chase Lombardo (batteria) e Avishag Rodrigues (chitarra), per creare un suono senza confini tra ESG, Cocteau Twins, Suicide, CSS, B-52s, The Shangri-Las, Chris & Cosey, Madonna e molti altri.

Come si evince dal loro nome, il loro lavoro si spinge contro lo status quo, con satira su temi della cultura popolare come l’oggettivazione della donna, il sensazionalismo dei social media e il capitalismo. Usando la musica come veicolo, l’impegno del quartetto nell’evoluzione costante del proprio suono ha finora portato all’EP di debutto omonimo “cumgirl8” (2020), all’EP “RIPcumgirl8” (2021) e al singolo dell’anno scorso “Dumb B-tch”.

cumgirl8 crea attivamente un universo multimediale all’interno della propria arte, inclusa una linea di moda con sfilate che hanno ricevuto numerosi elogi da Vogue Magazine. Hanno anche abbinato la loro prima uscita musicale a una graphiczine, illustrata da Air Hoover. Racconta la genesi della band come gruppo di supereroi post-umani che esistono su Internet e trasforma il potere dell’orgasmo in illuminazione. Durante la quarantena, la band ha continuato a diffondere i propri ideali lanciando un talk show lo-fi su internet “The 1-900” intervistando artisti come Junglepussy, Dani Miller, il candidato al Congresso americano Paperboy Love Prince e i conduttori del podcast Girls on Porn, tra molti altri.

Le loro incendiarie esibizioni dal vivo sono brillantemente caotiche ed emblematiche dello spirito della performance art di New York. Indossano abiti che spesso realizzano da sole – da bambini giganti ad animali da fattoria, tanto che la loro estetica sul palco ha trovato favore anche nel mondo della moda, tra Lampoon e Purple Magazine.