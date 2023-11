Su Rai 2 debutta la serie “Noi siamo leggenda”: la trama

Con “Noi siamo leggenda”, la nuova serie in onda da stasera su Rai 2, la scoperta del superpotere dell’adolescenza: ecco la trama

Cinque tra ragazze e ragazzi con altrettanti superpoteri. Presentata in anteprima a Lucca Comics & Games, la serie tv “Noi siamo leggenda” approda in prima serata su Rai 2 e RaiPlay da mercoledì 22 novembre. Il nuovo teen drama a tinte fantasy – diretto da Carmine Elia (“Mare Fuori”, “Sopravvissuti”), da un’idea di Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve – è una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures, prodotta da Nicola e Marco De Angelis, in collaborazione con Prime Video, che racconta le storie di un gruppo di adolescenti che scoprono improvvisamente di essere dotati di superpoteri.

Nel cast, tra gli altri, Emanuele Di Stefano, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Valentina Romani, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova e Lino Guanciale.

Cinque ragazzi, il loro mondo e i loro poteri straordinari che affondano le radici nelle paure e nei desideri più profondi, capaci di stravolgere le loro vite. Un coming of age che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Un racconto di formazione in cui i superpoteri si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare. Un affresco commovente, forte, divertente e spiazzante di una società – la nostra – e di una parentesi della vita – l’adolescenza – in cui tutti, almeno una volta, hanno sognato di avere i superpoteri.

Alla serie è dedicato il fanbook edito da Rai Libri, in uscita il 12 dicembre: una carrellata di foto di scena e di scatti rubati dal backstage più una selezione di quiz e giochi enigmistici ispirati a “Noi siamo leggenda”.