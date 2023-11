Su Rai 1 “NOI E”, la serata evento con Unicef per l’infanzia nel mondo

Stasera su Rai 1 “NOI E…” la serata evento Rai e Unicef per l’infanzia nel mondo. Una serata di spettacolo condotta da Mara Venier e Loretta Goggi con tanti ospiti

Torna anche quest’anno in prima serata su Rai 1 l’appuntamento con la solidarietà per l’Unicef con la serata evento “NOI E…”, in onda mercoledì 22 novembre alle 21.30 dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Una serata di spettacolo condotta per la prima volta insieme da una coppia davvero “inedita” di signore della tv, Mara Venier e Loretta Goggi. La Rai tende una mano a Unicef per sostenere la sua raccolta fondi, per far conoscere le sue attività in favore dell’infanzia al grande pubblico.

La serata, inoltre, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti. Tra questi, gli attori Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Raoul Bova e Nino Frassica, accompagnato dalla chitarra da Tony Canto. La musica sarà la grande protagonista con le esibizioni di Francesco Gabbani, Paola e Chiara e Michele Bravi. Parteciperanno anche personaggi di spicco dello spettacolo e delle istituzioni come Federica Pellegrini e Fabio Rovazzi. Ci sarà anche la Guardia Costiera Italiana con il suo portavoce Sandro Cosimo Nicastro e il soccorritore marittimo Antonino Baglio. Per Unicef Italia interverranno il Direttore Generale Paolo Rozera, il portavoce Andrea Iacomini e la Presidente Carmela Pace.

In un alternarsi di interviste, testimonianze e momenti di puro spettacolo, di musica, ma anche di comicità, Loretta e Mara condurranno gli spettatori nel mondo Unicef, negli occhi dei tanti e tanti bambini che hanno bisogno dell’attenzione di tutti.

“NOI E..” sarà anche l’occasione di sperimentare un nuovo stile di intervista chiamato “io tra di voi”, in cui l’ospite sarà al centro, tra le due conduttrici, chiamato a rispondere alle differenti curiosità di Mara e Loretta. Il punto di partenza di ogni incontro con gli ospiti sarà il sogno, quello che ciascuno aveva da bambino, quello che ha dimenticato o coltivato, ma di cui si è comunque nutrito per arrivare ad essere quello che è. E i sogni che ancora oggi animano la sua vita e lo sospingono verso il domani.

Non mancheranno le testimonianze filmate delle missioni Unicef in vari angoli del mondo: dall’Afghanistan, alla Turchia, alla Libia, alle coste italiane e al braccio di Mediterraneo che separa l’Italia dall’Africa, divenuto rotta abituale di migliaia di migranti, tra questi moltissimi bambini. In gran parte di queste missioni personaggi dello spettacolo hanno potuto toccare con mano e direttamente il disagio, la sofferenza dei più piccoli e racconteranno al pubblico le loro esperienze e le loro emozioni.

Quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni, è forse il momento più drammatico per l’umanità dalla fine della Seconda guerra mondiale. Gli scenari di conflitto si moltiplicano e si allargano e le prime vittime sono sempre i bambini.

I bambini sotto le bombe, i bambini tra le macerie, i bambini nei campi profughi. E non c’è solo la guerra. Le emergenze sono ovunque, accanto a noi, nelle periferie delle nostre ricche città, come nelle periferie del mondo, nelle strade di Teheran o tra le onde del Mediterraneo.

Unicef opera in 190 Paesi del mondo, cercando di portare assistenza, aiuti concreti, conforto ai bambini e alle loro madri. Per fare questo ha bisogno dell’aiuto di tutti.

La serata si inserisce nell’ambito della settimana di raccolta fondi (20-26 novembre) autorizzata dalla Rai con il supporto di Rai per la Sostenibilità-Esg.

Per aiutare i bambini malnutriti e colpiti dalle emergenze, è possibile donare tramite il numero solidale 45525 con un semplice sms dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa: 2 euro al 45525 con sms inviato da cellulare Wind-Tre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; 5 e 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, Wind-Tre, Fastweb e Tiscali; 5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile.

Sarà possibile anche effettuare una donazione regolare di 9 euro mensili telefonando al numero verde 800 07 06 06.