Previsioni meteo 22 novembre 2023: ancora piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 22 novembre 2023: piogge e nevicate sull’Appennino centro-meridionale per il transito di una perturbazione

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia, raggiunta ieri da una perturbazione che anche oggi farà sentire i suoi effetti specie al Centro e al Sud. Su queste aree della nostra Penisola inftti avremo ancora piogge e locali rovesci, in particolare sul settore adriatico, mentre sull’Appennino potrà cadere la neve a quote comprese tra i 1000 e i 1600 metri. C’è ancora molta incertezza e confusione tra i modelli ma alcune ipotesi propendono verso un cambio di circolazione proprio nel corso dell’ultimo weekend di novembre. Un lobo del vortice polare in discesa verso l’Europa potrebbe infatti portare anche in Italia un peggioramento meteo di stampo invernale con freddo in aumento e neve anche a quote basse.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 22 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino piogge sull’Emila Romagna con neve sui rilievi oltre i 1200 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse specie sul versante adriatico, neve in Appennino a quote medie. Al pomeriggio ampie schiarite sul versante tirrenico, invariato altrove. In serata residui fenomeni tra Marche e Abruzzo con neve oltre i 1400-1600 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, fenomeni più sporadici sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata insiste il maltempo con acquazzoni e temporali, migliora sulla Sardegna. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .