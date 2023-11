L’oroscopo di oggi, mercoledì 22 novembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 22 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Torna una buona energia. Ora puoi allontanare chi non è dalla tua parte, chi cerca comunque di bloccare ogni tua iniziativa.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Per chi ha un’attività in proprio arriva una buona opportunità di rilancio, in amore l’ultima decisione spetta a te. Giornata splendida in generale!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Gli incontri del periodo sono importanti; i lavoratori autonomi possono guadagnare qualcosa in più, successi in arrivo. Favoriti contatti e spostamenti in altre città. Con alcuni parenti devi mettere a posto alcune questioni riguardanti la famiglia.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Più stabilità. Per l’amore giornate migliori. Un po’ di sana tranquillità.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non preoccuparti di nascondere cose di te. Certi accordi potrebbero essere molto importanti da gestire, il tuo peso nel lavoro aumenta. Recupero in amore.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se una questione legale affligge da tempo, a breve ti sarà fatta una proposta importante e decisiva, conviene accettare un compromesso. Il lavoro riprende, ma non calcare la mano. Il problema è che sei sotto pressione, sotto stress.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Desiderio crescente di nuovi spazi dove realizzarti. Sii più diplomatico, soprattutto verso il partner che ne risente in modo particolare! Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre C’è molta stanchezza, nervosismo, sarebbe il caso di concedersi una breve vacanza. Vuoi un nuovo amore, oppure se sei in coppia, sarà difficile contenere una certa voglia di uscire dai soliti schemi. Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Ogni tanto ti piace rischiare così, per metterti alla prova. Potresti sentirti snobbato o poco considerato da un gruppo di lavoro, da un capo: polemiche. Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Se sei in cerca del grande amore, è probabile che tu abbia qualche remora nel lasciarti andare. In questo periodo attento a non stancarti, comunque, anche delle situazioni che portano tensione nella tua vita. Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Ti senti carico di energie. Per le questioni di lavoro non devi fermarti, idee vincenti. Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Una piccola delusione riguarda un incontro. Il consiglio è quello di non fare scelte affrettate. Oggi attento nell’ambito del lavoro e qualche pensiero riguarda la famiglia…