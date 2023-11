Nelle librerie “Take Command” di Dale Carnegie

“Take Command” di Dale Carnegie è uno strumento utile per giovani e meno giovani desiderosi di cambiamento, un inno alla forza della determinazione

Dale Carnegie è il padre nobile di tutti libri sullo sviluppo personale. Come trattare gli altri e farseli amici è il grande classico del self help che non smette di essere letto e messo in pratica in tutto il mondo. La sua saggezza senza tempo si può trovare in tanti libri, ma chi ha raccolto l’eredità dell’autore, ovvero Joe Hart e Michael Crom, rispettivamente CEO e membro del consiglio direttivo della Dale Carnegie & Associates, ha fatto dialogare ancora di più i principi con la realtà del XXI secolo, caratterizzata da ritmi sempre più forsennati, una tecnologia sempre più presente e una maggior apertura al mondo. In questa contemporaneità fluida che spesso alimenta ansie e preoccupazioni, i principi di Dale Carnegie non solo conservano la loro forza, ma sono ancor più necessari e urgenti per non sentirsi disorientati.

Take command è un libro straordinario, un viaggio attraverso le storie e le best practice di leader e di persone comuni della nostra epoca. Come si scopre in queste pagine l’unico modo per non essere travolti dalla complessità, i cambiamenti fisiologici e le possibili battute di arresto è acquisire consapevolezza del mondo che ci circonda e prendere il controllo della nostra vita e delle nostre relazioni. Per la prima volta in modo così potente un libro di Carnegie si rivolge a lettori e lettrici di oggi, con uno stile e una serie di argomenti tagliati sull’attualità.

Take command ci parla dandoci del tu, invitandoci a un cambiamento di mindset per adattarci alla mutevole realtà, fatta di complessità ma anche infinite opportunità. Ancor più calate nella vita di oggi sono quindi le tecniche elaborate nei corsi ispirati da Carnegie in tutto il mondo. Uno strumento utile per giovani e meno giovani desiderosi di cambiamento, un inno alla forza della determinazione e dello slancio in grado di regalarci equilibrio e consapevolezza.