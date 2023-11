Megi Bulla lancia il suo primo romanzo “Milena. Insegnami la felicità”

In libreria e online il primo libro di Megi Bulla, meglio conosciuta come La biblioteca di Daphne, la booktoker più seguita d’Italia

In tutte le librerie arriva Milena, insegnami la felicità, una fiaba universale, riccamente illustrata, scritta da Megi Bulla, una giovane ingegnera di origini albanesi che parla di libri su TikTok. Il successo del suo canale, La Biblioteca di Daphne, è stato tale da permetterle di mettere da parte, per il momento, la sua laurea e diventare content creator dedicandosi alla sua altra passione: i libri. E dopo tanti romanzi come lettrice ora è anche autrice. Questa storia, lieve e commovente, parla di diversità, autoaccettazione e dei grandi misteri della vita. Un libro per tutti, da leggere e regalare insieme a un abbraccio.

Trama: Milena non è una balena come tutte le altre: è una piccola balena grigia in un baccello di balene azzurre. Spinta dalla curiosità di esplorare il mare e conoscere le sue origini inizia un viaggio fatto di incontri straordinari e momenti di grande profondità.