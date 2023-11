Maurizio Colonna pubblica i “Pop Studies For Guitar”

Sulle principali piattaforme di streaming sarà disponibile, per l’etichetta NCM, la prima celebre serie di brani per chitarra interpretati dallo stesso Maurizio Colonna

I celebri “Pop Studies For Guitar” di Maurizio Colonna nell’esecuzione dello stesso autore usciranno sulle principali piattaforme digitali di streaming e download per l’etichetta NCM. Gli spartiti dei Pop Studies del grande chitarrista-compositore torinese, pubblicati da Edizioni Curci, sono stati accolti con entusiasmo sia in Italia che all’estero. Disponibile online la prima serie di venticinque brani. Seguiranno le altre due serie, per un totale di cento brani.

Con il progetto dei Pop Studies Maurizio Colonna ha saputo rinnovare concretamente la tradizione dei grandi chitarristi-compositori classici aprendo nuove strade alle giovani generazioni di musicisti. I suoi Studi per chitarra sono quindi ideali per gli studenti, grazie alla loro straordinaria efficacia didattica, ma perfetti anche per le sale da concerto per la profondità e l’ampiezza delle sfumature interpretative offerte.

Maurizio Colonna (Torino, 1959) è considerato unanimemente uno dei più grandi chitarristi classici del nostro tempo. Ha iniziato a suonare la chitarra a cinque anni, a sette ha debuttato in teatro come solista, e a diciassette ha suonato il Concierto de Aranjuez, per chitarra e orchestra, accompagnato dall’Orchestra da Camera dell’Angelicum di Milano, in presenza di Joaquin Rodrigo. Da allora la sua carriera di interprete e compositore lo ha reso celebre in tutto il mondo. Intensa la collaborazione con la pianista-compositrice Luciana Bigazzi – con cui ha fondato l’etichetta discografica NCM – e con il chitarrista australiano Frank Gambale. Numerose le apparizioni televisive, i riconoscimenti artistici e i concerti nelle sedi più prestigiose. Ha suonato di fronte al Papa e al Presidente della Repubblica Italiana ed è stato il primo chitarrista classico a esibirsi come ospite al Festival di Sanremo. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni editoriali e discografiche. Per Edizioni Curci ha pubblicato: 25 Pop Studies for Guitar (2016), Pop Studies for Guitar, Second Series 26-50 (2018), 12 Pop Duo for Two Guitars (2018), Rock Moments for Guitar, Homage to the Legend (2019) e Pop Studies for Guitar, Third Series 51-100 (2022).