Fragile Show ancora in scena al TeatroBasilica

In scena al TeatroBasilica fino al 26 novembre 2023, la compagnia BIANCOFANGO, con Fragile show, drammaturgia Francesca Macrì e Andrea Trapani

Sarà in scena al TeatroBasilica fino al 26 novembre 2023, la compagnia BIANCOFANGO, con Fragile show, drammaturgia Francesca Macrì e Andrea Trapani, regia Francesca Macrì, con Andrea Trapani.

FRAGILE SHOW torna in scena. Torna in scena un lavoro che è stato molte cose nella nostra vita: un discorso sull’arte, su cosa significa essere artisti e, come sempre, e contemporaneamente, cosa significa essere uomini/essere umani oggi, come ieri, come domani. Thomas Bernhard è stato per anni una vera, autentica, ossessione. Questo artista straordinario, fuori dagli schemi dell’arte e della vita, è stato l’opera d’arte di se stesso. L’ironia, la cattiveria, la rabbia, il pensiero onnivoro che attraversano – senza sosta – la sua scrittura ha spaventato per anni le istituzioni e il pubblico fino a farlo diventare uno dei più grandi artisti meno rappresentati in Italia. Noi – dieci anni fa – non volevamo mettere in scena un suo testo, volevamo attraversarlo, ripensarlo, vivisezionarlo, ingoiarlo. Vogliamo ancora tutte queste cose, ma in più, oggi, vorremmo dirgli: grazie. Con Fragile show abbiamo accolto la rabbia e la fragilità insieme, abbiamo imparato a dargli un valore. Abbiamo avviato un discorso sull’arte che ancora ci riguarda, abitato l’indignazione al confine tra ruolo e performer e consapevolizzato che stare sul palcoscenico è una responsabilità di cui non possiamo e non vogliamo fare a meno. Gleen Gould e Werthaimer, Mozart e Salieri, il Sottosuolo e l’Ufficiale e tutti i binomi che ciascuno di noi potrebbe scrivere all’infinito, non sono che i mille modi con cui cerchiamo, con disperata ostinazione, un equilibrio che ci rappresenti nella durissima battaglia dell’esistenza sulla terra.

Francesca Macrì e Andrea Trapani

INFORMAZIONI

Il “TeatroBasilica” è diretto da l’attrice Daniela Giovanetti, il regista Alessandro Di Murro. Organizzazione del collettivo Gruppo della Creta e un team di artisti e tecnici, con la supervisione artistica di Antonio Calenda. Tutte le info sul TeatroBasilica a questo link: https://www.teatrobasilica.com/

Orari:

lunedì ore 19:00 – dal martedì al sabato ore 21:00 – domenica 16:30

Prezzi: Biglietto intero € 18,00

Biglietto ridotto € 12,00 (studenti, under 26, operatori)

Biglietto online € 15,00

Carnet 4 spettacoli € 40,00

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519