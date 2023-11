Grande Fratello: Ciro lascia la casa e arrivano nuovi concorrenti

Ciro lascia il Grande Fratello e arrivano nuovi concorrenti: le due new entry sono l’attrice, ex star di Vivere, Sara Ricci e il campione di judo Marco Maddaloni

Nuovi colpi di scena ieri sera al Grande Fratello, tra addii inaspettati e l’ingresso di due nuovi concorrenti. Le due new entry sono l’attrice, ex star di Vivere, Sara Ricci e il campione di judo Marco Maddaloni. Quest’ultimo è stato nel 2019 concorrente (e vincitore) dell’Isola dei famosi e in quel frangente si parlò di un flirt tra lui e Grecia Colmenares. E ieri sera i due si sono rincontrati, tra baci e abbracci e la gioia dell’attrice di rivedere il suo vecchio amico.

L’USCITA DI CIRO

Ieri è stata anche la serata dell’abbandono volontario di un concorrente della Casa. Dopo Giampiero Mughini, è stata la volta di Ciro. Dopo l’incontro col fratello Vincenzo, che l’ha spronato a restare nel programma, messo alle strette da Alfonso Signorini, il concorrente ha dichiarato di voler andar via e ha inforcato la porta rossa. Un addio che ha colpito in special modo Mirko, molto affezionato al suo compagno di avventure. A sostenerlo, come sempre la ex Perla.

SUI SOCIAL ESPLODE PERLETTI

Da quando Perla è entrata nella casa (ma anche da prima) non si parla d’altro. La storia tra i due ex che si sono lasciati durante Temptation Island sta appassionando il pubblico del Grande Fratello. Ora Perla e Mirko hanno un’altra possibilità e in tanti scommettono su un ritorno di fiamma, sia fuori che dentro la casa.

Intanto su X esplode l’hashtag Perletti (crasi del nome di lei e del cognome, Brunetti, di lui), mentre i fan della coppia continuano a commentare i tanti istanti vissuti dalla (ex) coppia in questa settimana, segno che la loro love story non è ancora finita.

Ieri sera, ad esempio, Mirko ha commentato l’outfit di Perla complimentandosi, per poi, quando lei ha dichiarato di avere freddo, togliersi la giacca per coprirle le spalle da vero galantuomo. Un gesto che non è sfuggito agli utenti di X, tanto che la clip che immortala la scena è stata ripetutamente condivisa, quasi fosse una dichiarazione di amore eterno.

Ma che fine ha fatto Greta, la tentatrice che ha portato via Mirko a Perla? Lo svela Signorini: “È entrata in silenzio social”. E poi aggiunge: “Ha solo messo un like a un post contro Mirko che dichiara: ‘Mandate a casa Mirko, fa il piacione con chiunque’”. E su X c’è chi gioisce perché, pare, il fratello di Mirko abbia smesso di seguire Greta sui social, segno che qualcosa sta cambiando.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)