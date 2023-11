A Boomerissima su Rai 2 Amanda Lear e Ornella Muti

Stasera su Rai 2 torna Boomerissima con Alessia Marcuzzi: Mito di puntata sarà Amanda Lear, mentre la Special Guest, Ornella Muti

Alessia Marcuzzi conduce, martedì 21 novembre, un nuovo appuntamento con “Boomerissima”, alle 21.20 su Rai 2. Al centro della puntata, la sfida generazionale più accesa che mai: quella tra Boomer, ovvero coloro che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90 e i più giovani Millennial. Chi si aggiudicherà la vittoria della serata?

A comporre le squadre, per i Boomer ci saranno: Tosca D’Aquino, Andrea Delogu, Roberto Farnesi e Ivan Zazzaroni; mentre, per i Millennial, Jody Cecchetto, Cristina Marino, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli. Tanti i grandi ospiti che passeranno a regalare un po’ della loro energia ai concorrenti in gara. A supporto della squadra dei Boomer ci saranno i Gemelli DiVersi, che si esibiranno sulle note di alcune delle loro più celebri canzoni, mentre, per Millennial, la cantante internazionale Alexandra Stan.

E ancora, Mito di puntata sarà Amanda Lear, mentre la Special Guest, Ornella Muti. A impreziosire lo show, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, le grandi coreografie a cura del Direttore Artistico Luca Tommassini, che porta la stessa Alessia Marcuzzi a vestire, in via del tutto eccezionale, i panni di ballerina.