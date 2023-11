Previsioni meteo 20 novembre 2023: pioviggini sul versante tirrenico

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 20 novembre 2023: cieli più coperti con associate deboli precipitazioni sulle regioni del versante tirrenico

Dopo un fine settimana con condizioni meteo stabili e soleggiate su tutte le regioni, tempo in graduale peggioramento sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo infatti maggiore copertura nuvolosa associata a deboli precipitazioni su tutto il versante tirrenico. Le piogge, di debole intensità, potranno bagnare soprattutto le zone costiere mentre nelle aree centrali dell’Italia il clima risulterà prevalentemente asciutto. Temperature in ulteriore lieve aumento e in linea con la media stagionale. Da domani è atteso invece un più intenso peggioramento per l’arrivo di una perturbazione atlantica.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 20 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito con piogge sparse sulla Liguria, più asciutto altrove. Al pomeriggio deboli fenomeni su Liguria, Emilia Romagna e Friuli Venezia-Giulia, asciutto ma con cieli nuvolosi altrove. In serata e in nottata tempo verso un peggioramento al Nord-Est con piogge sparse e neve oltre i 1200-1500 metri sulle Alpi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito anche compatta su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regionie con nuvolosità e schiarite, locali piogge su Toscana e Lazio. In serata ancora molte nuvole in transito con locali piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime e massime stabili o aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli piogge solo sulla Campania. Al pomeriggio ancora fenomeni sulla Campania, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .