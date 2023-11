L’oroscopo di oggi, lunedì 20 novembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 20 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Nell’ambito del lavoro qualche polemica, discussioni. In amore chi non è con te è contro di te, polemiche con un ex.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata nel complesso importante ti avverto che potrai discutere per via di turni, o a causa di nuove responsabilità che ti possono piovere addosso!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

C’è stata una crisi che ha coinvolto non solo le tue scelte, ma anche quelle di qualcuno che stava o ancora sta con te. Attenzione se sei indeciso tra due storie…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Chi ha un’attività in proprio non riesce a fermarsi un attimo, e proprio per questo motivo è stanco e esausto, oggi meglio cercare di limitare lo stress.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Ti senti stanco nel corso di questo giorno, sul lavoro puoi avere dei riconoscimenti, comunque ritieni di essere pagato poco per quello che fai, oppure le spese sono eccessive.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Sarai contattato da persone particolari e riceverai una notizia importante. L’amore può soddisfare gli animi più turbolenti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se devi parlare di qualcosa che conta e che t’interessa, meglio parlare con cautela. Facile sentirsi stanchi, la distrazione è da evitare…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Sei nervoso, preso da tante cose diverse, da una situazione di disagio che riguarda anche il fisico, si recupera in fretta ma cura l’alimentazione.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ci sono delle buone opportunità. Pensa al futuro in maniera positiva.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Se non ci fosse qualche piccolo malessere fisico potremmo dire che questa è la giornata giusta per parlare d’amore o di lavoro. A livello psicologico sarebbe bene credere di più nelle tue capacità.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Evita discussioni e polemiche con colleghi e collaboratori. Sei molto agitato, la serata servirà per chiarire molte cose… Attenzione con Pesci e Capricorno.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non è questo il periodo adatto per far scelte importanti e decisive. La coerenza nelle idee è una qualità, ma in amore proprio tu, da qualche tempo, sei soggetto a ripensamenti.