“GershwinSongbook” è il progetto discografico di Letizia Dei e Ettore Papadia

Nel disco trovano spazio una selezione di brani scritti da George Gershwin su testi del fratello Ira Gershwin, vere e proprie scene del teatro musicale della prima metà del Novecento come Bidin’My Time e Embraceable You contenute in Girl Crazy, Someone Watch to Over Me o Maybe in Oh Kay! I’ve got a Crush on You usata per ben due commedie, Treasure Girl e Strike Up the Band, Nice Work We Cn Getir scritta per il film con Fred Astaire A Damsel in Distress, Let’s Call the Whole thik off per la commedia musicale sempre con Fred Astaire Shall We Dance e la famosissima The Man I Love era inserita nella commedia musicale Lady Be Good.

Il progetto dà una lettura “classica” di queste meravigliose song che sono divenute nel tempo una parte importante e battuta del corpo degli standard jazz.

“Un importante incontro quello con Gershwin, una tappa obbligata nel repertorio ‘di mezzo’ dove mi piace essere collocata – Ha dichiarato Letizia Dei – Ettore Papadia ed io abbiamo cercato di dare una lettura il più aderente possibile alla scrittura di Gerhwin, non uscendo dalla struttura originale della canzone e dando importanza alle sfumature del testo pensandolo nel contesto per cui era stato creato.”

GershwinSongbook – Musica di George Gershwin

Testi di Ira Gershwin

Letizia Dei Voce

Ettore Papadia Pianoforte

L&C per Ema Vinci Records.

Track list

Bidin’ My Time

I’Ve Got a Crush On You

Someone to Wacth Over me

Nice Work If You Can Get It

Maybe

Embraceable You

The Man I Love

Let’s Call the Whole Think Off

