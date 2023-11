Atrofia geografica: arrivano conferme per avacincaptad pegol

Atrofia geografica: pubblicati dati positivi a due anni per avacincaptad pegol, compreso il dosaggio ogni due mesi

Astellas ha annunciato i dati a due anni del suo trattamento per l’atrofia geografica (GA) avacincaptad pegol, con risultati positivi sia per il dosaggio mensile dell’inibitore del complemento C5 che per quello ogni due mesi.

Dhaval Desai, chief development officer dell’unità Iveric Bio dell’azienda, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questi risultati, che dimostrano che Izervay ha continuato a rallentare il tasso di crescita della GA con un profilo di sicurezza coerente dopo due anni di trattamento”.

Il mese scorso avacincaptad pegol ha ottenuto l’approvazione della Fda per i pazienti con GA secondaria alla degenerazione maculare legata all’età (AMD), con un uso limitato a un massimo di 12 mesi. L’autorizzazione è stata sostenuta dai dati degli studi di Fase III GATHER1 e GATHER2, in cui una dose mensile di avacincaptad pegol ha mostrato una riduzione statisticamente significativa del tasso di crescita dei GA in un periodo di 12 mesi.

Gli ultimi risultati provengono dal secondo anno dello studio GATHER2. La prima parte dello studio, della durata di 12 mesi, ha randomizzato 448 pazienti con GA secondaria ad AMD a ricevere avacincaptad pegol o una procedura sham a cadenza mensile.

Nel secondo anno dello studio, i pazienti inizialmente trattati con Izervay sono stati randomizzati a ricevere la terapia di Astellas con dosaggio mensile o a mesi alterni, mentre coloro che inizialmente avevano ricevuto una procedura sham hanno continuato in questo braccio.

Nessun caso di vasculite retinica occlusiva o non occlusiva

I risultati di prima linea hanno dimostrato che avacincaptad pegol somministrato mensilmente ha raggiunto l’obiettivo primario di rallentare significativamente la crescita dei GA rispetto alla procedura sham a 24 mesi. L’azienda ha aggiunto che la somministrazione a cadenza mensile ha mostrato una “riduzione simile” del tasso di crescita dei GA. Nel frattempo, i risultati hanno indicato che il profilo di sicurezza di avacincaptad pegol a 24 mesi è coerente con i dati a 12 mesi, senza casi di vasculite retinica occlusiva o non occlusiva o di neuropatia ischemica.

Desai ha osservato: “Non vediamo l’ora di condividere i risultati in un futuro congresso scientifico e con le agenzie regolatorie”. L’azienda farmaceutica ha acquisito il trattamento, attualmente in fase di revisione in Europa, attraverso l’acquisto di Iveric Bio, recentemente completato, per circa 5,9 miliardi di dollari.