A “È sempre mezzogiorno!” una settimana con le ricette di tutti i giorni

A “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1 un’allegra brigata di chef dà consigli per le ricette di tutti giorni come anche per quelle più sofisticate

Crepes, polpette e pasta al forno, a “È sempre mezzogiorno!” un’allegra brigata di chef dà consigli per le ricette di tutti giorni come anche per quelle più sofisticate. Antonella Clerici è pronta a riaprire le porte della sua cucina, come ogni lunedì: dal 20 novembre alle 11.55 su Rai 1, nuova settimana in compagnia con il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me.

Dal segreto per il pan di spagna perfetto, a quello per un risotto a regola d’arte, il programma darà molti suggerimenti per tante nuove ricette ogni giorno. Ospiti di Antonella Clerici saranno i cuochi che provengono da tutta la Penisola. Tra gli altri, sono attesi Sergio Barzetti dalla provincia di Varese, Mauro e Mattia Improta da quella di Napoli. Ivano Ricchebono porterà in tavola i sapori della sua Liguria; Barbara De Nigris preparazioni altoatesine. Sono attesi come ogni settimana anche la ricetta per il dolce del maestro pasticcere Sal De Riso e il racconto di Angela Frenda, che lega personaggi del mondo dello spettacolo alla cucina.

In studio con la conduttrice ci sarà anche il “professor” Daniele Persegani: il cuoco emiliano darà vita a un unico, divertente e imperdibile corso di cucina, che al venerdì vedrà protagonista Giovanna Civitillo, pronta a dare suggerimenti per le sagre e gli appuntamenti di tutta Italia nella sua rubrica “Gira e Va”. Nel cast anche Lorenzo Biagiarelli, il “signore degli aneddoti”, e la nutrizionista Evelina Flachi, che esorta alla consapevolezza alimentare. Fulvio Marino infornerà lievitati dolci o salati. Ci sarà poi Alfio Bottaro, nominato per questa nuova edizione assaggiatore ufficiale, e incontrastato, dei manicaretti preparati in studio.