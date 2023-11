Su Rai 2 secondo appuntamento con “La Caserma”: le anticipazioni

Una settimana ricca di novità per il programma “La Caserma” che torna stasera su Rai 2: ecco le anticipazioni della puntata

Si apre all’insegna di alcune novità la seconda settimana di addestramento a “La caserma”, docu-reality realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, in onda domenica 19 novembre in prima serata su Rai 2. La recluta in servizio di piantone, infatti, avrà in dotazione un registro, una sorta di diario dove annotare tutto quel che accade durante la notte. Come la prenderanno i ragazzi? Quali reazioni provocheranno da parte degli istruttori?

Un’altra novità, l’introduzione della recluta di servizio. Il suo compito durante tutta la settimana sarà quello di responsabile delle camerate: avrà l’incarico di far rispettare gli orari, di controllare che le reclute siano in ordine, e di “implotonarle” durante gli spostamenti.

Un’impegnativa prova fisica di addestramento metterà a dura prova le reclute, che verranno valutate dagli istruttori singolarmente ne “Il Percorso di Guerra”: una serie di ostacoli, come muri da scavalcare, incunearsi in passaggi che richiedono agilità e coraggio, pesanti ruote da trasportare. Questo percorso verrà ripetuto durante le settimane successive sempre con l’aggiunta di nuovi ostacoli in modo da dare agli istruttori la possibilità di valutare la crescita di ogni ragazzo.

Sempre nell’ottica di testare le capacità e la personalità di ogni recluta, gli istruttori consegneranno ai ragazzi un breve test dove ognuno dovrà esprimere la preferenza per un eventuale caposquadra e indicare chi invece non sarebbe assolutamente in grado di farlo. Ma sarà comunque l’istruttore capo Daretti a eleggere i due capisquadra dei Falchi e dei Puma.

Ma è tempo di rimettersi a lavoro e le reclute per la prima volta dovranno affrontare le posizioni di tiro, quindi capire come muoversi senza farsi notare, come evitare trappole e lavorare in squadra. Per i due capisquadra arriverà il momento del primo test sul campo, dovranno guidare le loro squadre in una complicata esercitazione che prevede l’irruzione in un edificio difeso da possibili nemici. La squadra vincitrice della sfida si aggiudicherà un bonus: una serata in libera uscita. Ma non è finita sa per accadere qualcosa che prima non si era mai verificato e cambierà l’umore della truppa.