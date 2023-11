Previsioni meteo 19 novembre 2023: temperature in rialzo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 19 novembre 2023: nuovo aumento delle temperature in un contesto di generale stabilità sulle nostre regioni

Il primo freddo della stagione ha fatto la sua comparsa sull’Italia ma le condizioni meteo sono attesi di nuovo in evoluzione. Nella giornata di oggi infatti l’anticiclone afro-azzorriano riprenderà la scena e avremo cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in generale rialzo. Le ultime uscite dei modelli meteo confermano in parte maggiore dinamicità nel corso della prossima settimana, con il passaggio di perturbazioni atlantiche. Le precipitazioni saranno possibili da metà della prossima settimana a partire dalle regioni centro-settentrionali. Temperature in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 19 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non previste variazioni con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli soleggiati. In serata in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .