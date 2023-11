Linea Verde oggi su Rai 1 in viaggio tra i Colli Euganei

Parte da Monselice, piccolo borgo medievale definito “Porta dei Colli Euganei”, la puntata di Linea Verde in onda oggi su Rai 1

È il territorio dei Colli Euganei il focus della puntata di “Linea verde” in onda domenica 19 novembre alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia. Peppone Calabrese e Livio Beshir, insieme a Margherita Granbassi, esploreranno le bellezze di questa terra e i suoi prodotti tipici partendo da Monselice, piccolo borgo medievale definito “Porta dei Colli Euganei”. Da lì Livio Beshir si sposterà nella zona di Torreglia per un viaggio nel mondo della produzione dei vini, che, in questo territorio, sono particolarmente pregiati grazie al clima e alla natura favorevole.

Peppone arriverà invece ad Este, all’interno di un antico salumificio, per scoprire i metodi di lavorazione del Prosciutto Veneto-Berico Euganeo DOP. Sempre ad Este, si parlerà delle varie fasi di produzione e decorazione della ceramica, mentre a Monselice Peppone spiegherà i segreti per la raccolta dello zafferano. Durante il viaggio, i tre conduttori si incontreranno nel Giardino Monumentale di Valsanzibio, per scoprire storia e misteri del suggestivo Labirinto vegetale.

Ad Arquà Petrarca il pubblico potrà conoscere invece alcuni prodotti tipici, tra i quali le giuggiole, con le quali la food blogger Sara Brancaccio preparerà un particolare dolce vegano e le erbe spontanee, le cui proprietà saranno spiegate da Ciro Vestita, dietologo e fitoterapeuta. E proprio queste erbe sono alla base delle “Perle del Petrarca”, un primo piatto ispirato a Francesco Petrarca che proprio ad Arquà visse gli ultimi anni della sua vita.

A seguire, a Sant’Urbano Peppone visiterà un’azienda agricola che da molti anni è dedita all’allevamento delle oche Romagnole, mentre a Rubano incontrerà Massimiliano Alaymo, nato e cresciuto a Padova, diventato a 28 anni il più giovane chef al mondo a ricevere la terza stella Michelin. Ampio spazio, in puntata, anche alla natura e alla storia geologica dei Colli Euganei, che verranno raccontati da Margherita Granbassi lungo il viale dei Mandorli del Monte Fasolo.

Infine, dopo una finestra su un laboratorio di restauro di libri e opere d’arte su carta all’interno dell’Abbazia di Praglia, Peppone, Livio Beshir e Margherita Granbassi si ritroveranno per il gran finale in un bosco di maronari sul Monte Venda, per assaggiare alcuni piatti tipici a base di castagne.