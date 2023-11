Les Jardin des Bruits online con il videoclip di “Crema”

“Crema” è il secondo singolo e video anticipatore del prossimo secondo album dei Le Jardin Des Bruits, band fiorentina composta da veterani della musica alternative

“Crema” è il secondo singolo e video dei Le Jardin Des Bruits, band fiorentina composta da veterani della musica alternative italiana che mai hanno mollato la passione e la sana attitudine rock nell’espressione della propria carriera artistica.

Il brano, registrato live in presa diretta, ha una forte identità rock che prende spunto dall’alternative rock di matrice americana (Queen of the stone age, Wilco, Gomez) ma che si riallaccia al sound ed alla tradizione italiana degli anni 90.

Il ritmo serrato dettato dalla sezione ritmica si alterna ad alcuni momenti dissonanti e disarmonici. Si crea così un perfetto tappeto sonoro su cui scorre il testo sarcastico e ironico. La CREMA non è altro che la soluzione che tutti cercano per curare ii propri malesseri personali E’ il medicamento per il turbamento, per lo scontento indotti dalla necessità di trovare una via d’uscita dal nulla che ci circonda.

Il video, interamente autoprodotto dalla band, è stato girato nel laboratorio del pittore e scultore Andrea De Ranieri.

La ricerca del principio attivo della miracolosa ‘crema’ si svolge proprio fra le opere dell’artista toscano che hanno una forte identità comunicativa che si sposa perfettamente col messaggio del testo.

Il colore dell’arte si contrappone irrimediabilmente al bianco e nero dell’inquietudine umana. Esaminare, frugare, ispezionare, perlustrare, studiare fra le cere in ebollizione e gli sguardi attoniti dei protagonisti delle opere è l’azione degli attori/musicisti. Il montaggio volutamente nervoso e creativo ha generato una nuova opera in perfetta linea con quelle che sono state riprese dalle telecamere, presenti nel laboratorio.