Il rapper emergente Paul Raccoon online con il nuovo album

Contenente 5 tracce inedite che vanno ad affermare una storia raccontata a ritmo di rime, metrica e flow. Paul Raccoon racchiude in questo album esperienze di vita vissuta nel suo periodo di crescita artistica e non; “Epoca Strana” ,primo estratto, parla di un periodo artistico, musicalmente parlando, dove, l’arte non è più indipendente dal vil danaro e che per raggiungere somme alte di considerazione bisognerebbe attraversare un mare di proposte truffaldine, anche da produttori che non assaporano la tecnica ma bensì i soli benefici economici di un pezzo virale.

La traccia attualmente che riscontra più successo è “Nu Cinema” in cui l’artista, attraverso giochi di parole fa riferimento citando gran parte dei capolavori cinematografici Napoletani, da Totó ad Eduardo passando per Massimo Troisi. È così che Paolo Ingenito, in arte Paul Raccoon, manda un messaggio culturale anche a giovani coetanei che intraprendono una carriera artistica. “Cresciuto nell’Hinterland Napoletano non potevo scartare questa traccia, ho sempre pensato che prima della Tecnica, metrica, testo e rime, ci deve essere una cultura di fondo.”

Paul Raccoon