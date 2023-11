I MAD ROLLERS pubblicano il nuovo sette pollici “Dog Meat”, disponibile anche in digitale, e annunciano la ristampa del debut album “Get Mad”

La formazione glam-punk italiana MAD ROLLERS annuncia l’uscita del nuovo sette pollici “Dog Meat” e la ristampa dell’esplosivo album d’esordio “Get Mad”. Entrambi i dischi escono per l’etichetta Time To Kill Records.

Formatisi a Roma nel 2017 dalle ceneri del gruppo psychobilly SantaFè Pornorockerz e della punk band Alieni, i Mad Rollers hanno bruciato le tappe.

Nello stesso anno il gruppo ha pubblicato il sette pollici “Frenk / Let Me Fly” per la celebre etichetta Surfin’ Ki Records e ha suonato in diverse città italiane.

Altri due brani,”I Need Your Love / Did You See”, sono stati stampati su vinile 7” dall’etichetta americana Sister Raygun nel 2019, dando al gruppo visibilità internazionale e l’occasione di suonare ancor di più dal vivo.

Nel 2020 i Mad Rollers hanno registrato il loro album di debutto, “Get Mad”, presso il celebre studio GreenMountainAudio di Roma da un sound engineer molto apprezzato come Danilo Silvestri (Giuda, Human Race, Taxi, Alieni) che lo ha prodotto assieme al cantante Marco DiNapoli, con la supervisione di Tim Orchad.

Pubblicato nel 2021 da Contra Records (Germania) e Spaghetti Town Records (USA), “Get Mad” contiene dieci anthem bovver rock / glam-punk e viene ora ristampato in vinile dall’etichetta italiana Time To Kill Records.

I MAD ROLLERS sono: Marco Di Napoli (voce), Alessio Fusi (chitarra, voce), Filippo Amicucci (chitarra, voce), Raoul Tonachella (batteria) e Oliver Gladstone (basso, voce)

Per fans di: Giuda, Faz Waltz, Slade, Hector, Third World War.