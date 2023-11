Previsioni meteo 18 novembre 2023: più fresco e poche piogge

Le previsioni meteo di oggi, sabato 18 novembre 2023: temperature in calo sulle noste regioni, possibile ritorno del maltempo la prossima settimana

Ci attendono condizioni meteo tipicamente autunnali sull’Italia in questo fine settimana. Dalla giornata di oggi una saccatura depressionaria di natura atlantica affonderà sulla Penisola balcanica. L’Italia, presa di striscio, non sarà esente da qualche effetto collaterale, in particolare sul fronte delle temperature: infatti esse sono previste mediamente in diminuzione anche sensibile, con clima tendenzialmente più fresco. Ma il maltempo resterà a debita distanza, ad eccezione di locali piogge al Centro-Sud. Si prospetta invece più dinamica la prossima settimana, con il possibile ritorno delle perturbazioni atlantiche. Serviranno però ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 18 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni su tutti i settori, salvo isolati fenomeni sulle Alpi di confine centro-orientali con neve a quote medio-basse. Molte velature in arrivo nella notte, localmente anche compatte Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non previste variazioni con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino residui fenomeni tra Sicilia settentrionale e Calabria meridionali, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli soleggiati. In serata in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .