A Quasar su Rai 2 si parla di fibra ottica e transizione energetica

Fibre ottiche e transizione energetica, a “Quasar” in onda stamani su Rai 2. Una puntata tra fotovoltaico, compost e biodiversità

Quinto appuntamento con “Quasar”, la trasmissione condotta da Valerio Rossi Albertini con Fabio Gallo e Marita Langella, in onda sabato 18 novembre alle 10.10 su Rai 2.

Nella puntata si parlerà in apertura di fibre ottiche: Valerio Rossi Albertini spiegherà cosa sono e mostrerà in modo pratico il loro funzionamento. Si parlerà poi di transizione energetica e delle applicazioni e dei vantaggi connessi a una delle fonti di energia rinnovabile più utilizzate: il fotovoltaico. Nello spazio dedicato all’economia circolare verrà spiegato come si costruisce un biofiltro, un’innovazione utile per preservare la qualità dell’aria, e in che modo si inserisce nel processo del ciclo integrato delle acque.

E successivamente si affronterà il tema del trattamento dei rifiuti organici, per capire quanto il compost sia importante per preservare la biodiversità e diminuire le emissioni nocive in atmosfera. Inoltre, con un semplice esperimento, sarà affrontato un tema complesso che riguarda i cambiamenti climatici, ovvero lo scioglimento sempre più veloce dei ghiacciai.

Il viaggio proseguirà a Londra, in un moderno centro di controllo delle rotte marine, dove il pubblico potrà scoprire come un attento monitoraggio delle navi può essere utile per ridurre l’impatto che queste hanno sull’ecosistema marino. Infine, con una breve dimostrazione, verranno osservate le reazioni insolite che hanno alcuni liquidi, che possono arrivare a non mescolarsi tra loro.