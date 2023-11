Previsioni meteo 17 novembre 2023: fronte freddo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 17 novembre 2023: correnti fredde faranno calare le temperature nel corso del weekend

Tempo in evoluzione sull’Italia in questo fine settimana. Dopo una fase stabile e con clima mite, un fronte freddo è infatti in discesa nella giornata di oggi tra il Mediterraneo centrale e i Balcani, portando un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Acquazzoni e temporali sono attesi soprattutto al Sud e sul medio versante adriatico, con residui fenomeni che si potranno avere fino alla mattinata di sabato. Delle precipitazioni sono attese anche sulle Alpi di confine, con neve che potrà scendere anche sotto i 1000 metri. L’aria fredda al seguito del fronte instabile porterà un calo delle temperature soprattutto nel corso del weekend, con valori termici in media o anche sotto media al Sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 17 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata ad ampie schiarite, isolate piogge sul Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito anche compatta su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regionie con nuvolosità e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con adednsamenti anche bassi e compatti. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli piogge su Campania, Basilicata e Sardegna. Al pomeriggio ancora fenomeni su Campania, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in miglioramento ma con ancora molte nubi. Temperature minime e massime in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .