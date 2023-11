Euro 2024: la sfida tra Italia e Macedonia in diretta Tv su Rai 1

Euro 2024, doppio spareggio per gli Azzurri di Spalletti. Macedonia e Ucraina ultimi ostacoli sulla strada dell’Italia per la Germania, i match in diretta Tv su Rai 1

Dopo due Mondiali di fila mancati, e nel mezzo – paradosso – un Europeo vinto, per il calcio italiano la qualificazione al torneo continentale del prossimo anno, in programma in Germania, è qualcosa di più di un obbligo. E’ un imperativo assoluto. Otto nazionali sono già qualificate, ventiquattro – Italia compresa – sono in ballo per dodici posti, mentre altre dodici si giocheranno i playoff a marzo per i tre slot rimasti.

E siccome Luciano Spalletti, per marzo, coltiva l’idea di preparare due belle amichevoli invece che due gare di spareggio da giocare col coltello tra i denti, tra l’altro in una fase della stagione nella quale campionato e Coppe inevitabilmente prosciugano energie fisiche e nervose, ecco che il doppio confronto con Macedonia in casa e Ucraina in trasferta, sul neutro di Leverkusen, assume un’importanza capitale. Battendo la Macedonia nel primo incontro agli Azzurri basterebbe un pari contro l’Ucraina, in svantaggio nello scontro diretto dopo il 2-1 azzurro di San Siro: viceversa, non battendo i macedoni sarà poi necessario vincere a Leverkusen per timbrare il biglietto per la Germania.

“Serve un’Italia all’altezza della propria storia”, ha detto il Ct alla vigilia del match dell’Olimpico: e siccome la storia recente ci riporta all’incubo di Palermo e al destro di Trajkovski, meglio pensare al fatto che, comunque, anche se non la battiamo dal 2016, la Macedonia del Nord di oggi è decisamente inferiore, dal punto di vista tecnico, ai Campioni d’Europa in carica, nonostante a Coverciano continuino gli infortuni, ultimo in ordine di tempo quello dell’interista Alessandro Bastoni, che ha lasciato il ritiro (al suo posto convocato il romanista Gianluca Mancini).

Italia-Macedonia del Nord, in programma venerdì 17 alle 20.45, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, gli interventi da bordocampo di Tiziana Alla e le interviste di Andrea Riscassi. In studio, con Alessandro Antinelli, Lele Adani.