“Closing the Ring” di Richard Attenborough su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie in onda “Closing the Ring”, l’ultimo film di Richard Attenborough: ecco la trama

L’ultimo film di Richard Attenborough, dal titolo “Closing the Ring”, andrà in onda su Rai Movie venerdì 17 novembre, alle 21.15. In Irlanda, verso la fine della Seconda guerra mondiale, precipita un bombardiere con a bordo, fra gli altri, Teddy, giovane aviatore che era partito dopo aver sposato in segreto la sua innamorata Ethel Ann.

Molti anni dopo, fra i rottami dell’aereo, un giovane del posto ritrova l’anello con incisi i nomi dei due sposi. E decide di restituirlo alla donna. Ambizioso e romantico, “Closing the Ring” è l’ultimo film di Richard Attenborough che per l’occasione sceglie come protagonisti due giganti del cinema come Shirley MacLaine e Christopher Plummer. Una produzione Usa-Gb-Canada, con Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Mischa Barton, Neve Campbell.