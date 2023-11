Su Rai 4 tre nuovi episodi della quinta stagione di “Hawaii Five-0”: la trama

In prima serata su Rai 4 in onda gli episodi “Il pittore”, “L’eredità” e “Il falsario” della quinta stagione della serie Tv “Hawaii Five-0”: la trama

Giovedì 16 novembre 2023 alle ore 21:20, Rai 4 propone tre nuovi episodi della quinta stagione della serie televisiva “Hawaii Five-0”. In onda: “Il pittore”, “L’eredità” e “Il falsario”.

Nel primo episodio in onda stasera, un sicario arriva alle Hawaii per compiere degli omicidi per una famiglia mafiosa di Detroit, ma viene ucciso da un altro sicario che lavora per la stessa famiglia.

Nel secondo episodio, il quinto della quinta stagione intitolato “L’eredità”, nel quarto anniversario della morte di suo padre, Steve incontra al cimitero una misteriosa donna che sta portando dei fiori sulla sua tomba.

Infine, nell’episodio dal titolo “Il falsario”, nella notte di Halloween il team si imbatte in un serial killer che prende spunto dai film horror per i suoi efferati omicidi. Nel frattempo, Jerry viene rapito dal falsario su cui stava investigando e McGarrett deve correre in suo soccorso.