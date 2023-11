Su Rai 3 le storie di Alessia e Ilaria a “Sopravvissute”

Le storie di Alessia e Ilaria, con Matilde D’Errico, raccontate all’interno della nuova stagione del programma “Sopravvissute” nella notte su Rai 3

Le storie di Alessia e Ilaria sono al centro della prima puntata della nuova edizione di “Sopravvissute”, il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico, in onda da giovedì 16 novembre alle 23.30 su Rai 3.

Si comincia con Alessia, che ha lottato con perseveranza per avere giustizia. Conosce il futuro compagno attraverso amici comuni. All’epoca i due vivono in città diverse e intrecciano una relazione a distanza, che si trasformerà dopo un anno in una convivenza. Dalla loro unione nasceranno tre figli. Per diversi anni Alessia sottovaluta una serie di campanelli d’allarme, attribuendo l’atteggiamento del compagno alla perdita del lavoro e ai problemi economici. Ma, nel 2018, la situazione precipita. Al culmine dell’ennesima lite, la donna decide di sporgere denuncia e si trasferisce a casa della madre. L’uomo non accetta la sua decisione. Sentendosi braccata, Alessia sporge denuncia ancora una volta e si trasferisce in una comunità protetta con i bambini.

Nella seconda parte del programma la protagonista è Ilaria, che conosce il futuro marito in montagna. L’uomo si rivela molto possessivo e diventano sempre più frequenti le sue scenate di gelosia e gli scatti d’ira, seguiti, come spesso accade, da dichiarazioni d’amore e regali. È un copione che si ripete fino al maggio 2018, quando Ilaria decide di denunciare e andare via da casa.

In studio con Matilde D’Errico interverrà la psicologa Ameya Gabriella Canovi.

“Sopravvissute” va in onda con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia la Natalità e le Pari Opportunità.