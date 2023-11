L’oroscopo di oggi, giovedì 16 novembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 16 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Positivo il contatto con gli altri. Per molti è giunto il momento di tornare sulla cresta dell’onda, rivelare la propria ambizione, risolvere problemi burocratici.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Hai voglia di iniziare un nuovo progetto, le ultime due settimane sono state pesanti. Restano aperte dispute con la famiglia, troppe spese per la casa.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Sei pronto a scalare le montagne e questa tua energia è fonte anche di buone idee che potresti sfruttare in vista delle prossime settimane. Presto avrai idee più chiare e vincerai sulle lunghe distanze!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

E’ proprio il lavoro fonte di ansie, soprattutto chi deve iniziare una nuova avventura professionale potrebbe essere suscettibile, nervoso perché certi accordi slittano.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

E’ arrivato il momento giusto per lasciarsi andare all’amore: chi ha già una coppia la conferma, nuove passioni favorevoli. Rapporti di lavoro importanti con grandi scelte per qualcuno o spostamenti possibili. Recupero di valide iniziative.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Tieni momentaneamente a freno tutte le polemiche, questo giorno può essere valido per stare con amici simpatici, persone della tua famiglia o magari proprio con chi ami.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Con la persona giusta al fianco potresti fare grandi progetti che riguardano non solo la casa ma anche i figli. Un impegno di lavoro sembra più importante e chi collabora con i soci, deve costruire qualcosa di grandioso e avrà molti consensi.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Sei pensieroso, forse è solo stanchezza, sei sempre troppo impegnato! Per qualcuno trasferimenti o nuove mansioni in vista. Non sempre ti va di discutere. Oggi mantenere la calma non ti è affatto facile.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Una situazione di lieve disagio coinvolge questa particolare giornata. Attenzione alla troppa euforia nell’accettare un incarico senza valutare i pro e i contro.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Oggi hai un’occasione in più. Nei problemi alla fine vincerai tu.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

L’intraprendenza è la tua arma vincente. Il lavoro ti dà filo da torcere, ma l’amore ti aiuta a sciogliere nodi e problemi.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Hai bisogno di energie per la carriera che per alcuni è in grande fermento. Convivenze o trasferimenti, l’amore chiama se sei in grado di rispondere.