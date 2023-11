“Quelli che mi vogliono morto” su Rai 2: la trama del film

Il film “Quelli che mi vogliono morto” in prima visione stasera su Rai 2. La trama del thriller con Angelina Jolie

È il premio Oscar Angelina Jolie la protagonista del crime “Quelli che mi vogliono morto” (2021) diretto da Taylor Sheridan, in prima visione mercoledì 15 novembre alle 21.20 su Rai 2. Hannah, guardia forestale di una zona selvaggia del Montana, ex smokejumper, è stata segnata da un episodio drammatico: non è riuscita a salvare alcune persone da un incendio.

Il destino fa incontrare Hannah con il dodicenne Connor Casserly, testimone dell’omicidio del padre e in possesso delle prove per incastrare i suoi assassini e i loro mandanti. L’adolescente, inseguito da due killer spietati, durante la sua disperata fuga tra i boschi si imbatte nella donna che si prende cura di lui e decide di proteggerlo non solo dal fuoco, che sta distruggendo la foresta, ma anche dai due sicari che vogliono ucciderlo. Nel cast anche Finn Little, Nicholas Hoult, Aidan Gillen, Jon Bernthal.