Previsioni meteo 15 novembre 2023: clima mite nelle ore centrali

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 15 novembre 2023: temperature oltre la media stagionale e assenza di piogge con l’anticiclone

La seconda settimana di novembre si è aperta con un deciso miglioramento delle condizioni meteo su tutta l’Italia. Come anticipato anche nei giorni scorsi trova conferme un generale cambio di circolazione con l’alta pressione che potrebbe farci compagnia fin verso gli ultimi giorni del mese. Fino al weekend saranno poche le precipitazioni attese in Italia e anche sotto il profilo termico avremo diversi giorni sopra media con un’Estate di San Martino prolungata. La giornata di oggi non farà dunque eccezioni: avremo cieli sereni o con innocue velature e clima gradevole nelle ore centrali.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 15 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, banchi di nebbia e foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati, locali addensamenti da nuvolosità bassa in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e nuova formazione di nebbie e foschie in pianura. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, ma con presenza di banchi di nebbia e nubi basse. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con tempo asciutto e nuvolosità irregolare in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con presenza di nubi basse. Temperature minime e massime stabili o in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo maggiori addensamenti sul versante tirrenico con pioddibili piovaschi sulle coste. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità alternata a schiarite e locali piogge in appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con addensamenti da nuvolosità bassa. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .