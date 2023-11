L’oroscopo di oggi, mercoledì 15 novembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 15 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Situazione in netta ripresa, ma in questo momento vorresti delegare qualcosa, ti sei stancato di fare tutto da solo. Sarai più passionale, pronto ad amare.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Non ci sono certezze, c’è anche una disputa da risolvere per una questione legale finanziaria irrisolta. In questo momento devi stare attento alle polemiche. Anche in amore ti trovo un po’ distratto, ma perché pensi ad altro!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Grazie ad un’occasione speciale incontrerai persone nuove. Molto dipende dalla tua volontà, dal tuo ottimismo ma… le occasioni sono in arrivo!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

In amore qualche piccolo problema c’è, ma ti conviene non andare troppo in fondo alle questioni. Lentezze sul lavoro, spese per una casa, un ufficio o una ristrutturazione. Discussioni in famiglia.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Possibili soluzioni nel lavoro. E’ più facile affrontare problemi con serenità, in amore ci vuole pazienza ma soprattutto più disponibilità, pretendi troppo da te e dagli altri.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Un progetto da una parte appassiona e dall’altra impensierisce; sono giornate di grande impeto in cui rischi di dire cose che non pensi, attenzione soprattutto in amore e nel lavoro.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Le occasioni che nascono in questo periodo sono importanti, opportunità anche nel lavoro. Sarai aiutato per i cambiamenti.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Attenzione perché un contatto in questi giorni può procurare vantaggi; chi deve affrontare un esame o aspetta una buona notizia avrà qualcosa in più. In amore puoi vivere momenti appassionati, l’erotismo si risveglia. Possibili nuovi incontri dopo una fase di chiusura.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Stai attraversando una fase di rinnovamento. La situazione personale sembra movimentata e coinvolgente, ecco perché aumenterà anche la voglia di fare nuovi progetti, di amare.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Chi lavora come dipendente non deve preoccuparsi troppo. In amore saprai dare le risposte giuste. Se hai contatti con i clienti, persone che possono innervosirti, oggi cerca di essere cauto.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Si smussano i contrasti di lavoro, ma nella vita di coppia e in amore devi essere un po’ più complice e più tollerante. Ogni tanto ti viene voglia di scappare lontano, non sarebbe male programmare al più presto una vacanza.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Hai troppe responsabilità e ciò può creare disagio e ansia, ma tu vai avanti lo stesso perché sei un tipo forte. Devi ottimizzare la tua vita, c’è troppo disordine attorno. Chiedi aiuto per risolvere un problema che ti sta molto a cuore.