L’oroscopo di oggi, martedì 14 novembre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 14 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segno zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Inizio al rallentatore; c’è qualche preoccupazione di troppo, vorresti liberarti di un peso o di una situazione che non sopporti. Con gli altri devi stare attento: sii più sereno e rimanda ogni polemica inutile.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Per chi ha avuto un periodo vissuto in maniera piuttosto articolata e non proprio positivo, arriva una fase che tende a stabilizzare le questioni di carattere personale e gli affari di cuore.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Sei un po’ stanco, rimanda le cose importanti a domani. Amore da rivedere o da riprogrammare, è più facile perdere la pazienza per motivi banali. Non lasciarti trascinare da pettegolezzi inutili.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ti senti un po’ stanco, in amore non del tutto convinto di una storia, sono molti quelli che litigano in continuazione da qualche settimana. Hai troppe cose da fare, devi affrontare qualche nemico. Problemi passati creano ancora preoccupazioni.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata molto interessante per ritrovare vitalità. Queste sono giornate utili per cercare di ritrovare un po’ di buon umore.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In questa giornata la forza non manca, tante cose da fare, puoi uscire dalla pigrizia e cominciare a vedere il futuro in maniera più serena, hai più volontà.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Importante questa giornata, specie se ti sei prefisso di cambiare qualcosa nella tua vita. In amore hai bisogno di comprensione e affetto, non sottovalutare nuovi incontri; periodo fertile per i nuovi amori.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

All’inizio potresti essere nervoso, la seconda parte della giornata funziona piuttosto bene. In generale questo è un momento in cui bisogna capire che è giunto il momento di cambiar pelle e pure stile di vita.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata interessante, permette di recuperare, non essere diffidente, e se sei solo da tempo cerca un nuovo amore. Sarebbe davvero un peccato sprecare le buone potenzialità in arrivo…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata di possibili buone notizie. Per chi lavora in altre città o ha bisogno di rinnovare contratti e contatti, questo è un periodo eccellente, l’amore è più vicino di quanto si pensa.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Se una storia non funziona potresti dire basta, attento alle storie parallele, soprattutto quelle che sono nate solo per lenire il dolore di una precedente separazione.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Proposte in arrivo che porteranno non pochi vantaggi. Ora cambi registro, hai detto come la pensi, non vuoi più dipendere da qualcuno!