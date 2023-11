“In questo mondo libero” stasera su Rai 5: la trama del film

Per il ciclo Bread and Brexit, stasera su Rai 5 in onda “In questo mondo libero”: ecco la trama del film interpretato da Kierston Wareing, Juliet Ellis e Leslaw Zurek

Una giovane donna inglese, dopo essere stata licenziata da una società di lavoro interinale, decide di mettere in piedi una agenzia tutta sua per il collocamento di immigrati, non lasciandosi poi sfuggire nessuna occasione, più o meno lecita, per far soldi con il disperato bisogno di occupazione dei suoi tanti affamati clienti.

E’ la trama del film “In questo mondo libero” – firmato da Ken Loach e interpretato da Kierston Wareing, Juliet Ellis e Leslaw Zurek – in onda martedì 14 novembre alle 21.15 su Rai 5 per il ciclo “Bread and Brexit”. Scritto da Paul Laverty, “In questo mondo libero” ha ottenuto l’Osella d’oro per la migliore sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia 2007.