I Tascabili porta in libreria “Vite di corsa” di Pino Allievi

“Vite di Corsa” di Pino Allievi riappare oggi nella nuova collana “I Tascabili” per parlare ad un pubblico ancora più ampio di Formula 1, di corse e non solo

Vite di Corsa, il libro apparso nella sua prima edizione nel 2016 e scritto da Pino Allievi, uno dei più noti ed apprezzati giornalisti del Motorsport, riappare oggi nella nuova collana ‘I Tascabili’ per parlare ad un pubblico ancora più ampio di Formula 1, di corse e non solo. Ci sono tante storie nei ventisette racconti raccolti in questo volume, storie inedite, perché vissute in prima persona dall’autore assieme ai diversi personaggi, piloti, manager e non solo, che compaiono nel libro.

Da questi incontri nascono ritratti talvolta esilaranti, drammatici o addirittura surreali, che hanno per protagonisti campioni come Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Niki Lauda, Jean Alesi, James Hunt, Gilles Villeneuve o Clay Regazzoni, ma anche personalità forti quali Enzo Ferrari, Sergio Marchionne, Bernie Ecclestone, Flavio Briatore.

Non manca “gente” d’industria, della finanza, della politica, dello spettacolo, che ha amato le corse e le ha volute vivere da vicino, quali l’Avvocato Agnelli, Cesare Romiti, George Harrison e persino Carlos Menem, Presidente della Repubblica Argentina. E altri ancora, quelli che non ti aspetti, come Diego Armando Maradona, protagonista di un’intervista a dir poco rocambolesca, o l’astronauta Pete Conrad, che mise piede sulla Luna calandosi anche nei panni di pilota. Ecco le Vite, sempre rigorosamente… di corsa che rivivono in queste pagine.