Grande Fratello: stasera arriva Perla, Letizia nella bufera per la ex e ci sarà un’eliminazione

C’è grande attesa stasera per il possibile ingresso di Perla Vatiero, l’ex fidanzata di Mirko, al Grande Fratello: intanto Letizia Petris attaccata dalla ex Nicole Conte

Un po’ Grande fratello, un po’ Temptation Island. C’è grande attesa per l’arrivo al Grande Fratello, questa sera, della ex di Mirko Brunetti, Perla Vatiero: se ne parla da settimane ma stavolta potrebbe finalmente essere quella buona. La relazione – non troppo chiara – tra Mirko e la fidanzata Greta Rossetti ha tenuto banco almeno per le ultime tre o quattro puntate. Anche basta, insomma. I due fidanzati – che al momento dell’ingresso di lui al Gf si erano mezzi lasciati – si sono incontrati per ben due volte. Il primo è stato un incontro molto freddo. Il secondo è stato freddo ma alla fine, dopo ripetute esortazioni di Alfonso Signorini, si è sciolto in ripetuti baci. Ma poco altro. Visto che poi Mirko all’interno della casa ha continuato a dire di aver trovato spiacevoli le parole della fidanzata Greta nei confronti della concorrente Angelica (accusata a più riprese di essere una “gatta morta”). Insomma, in questa dinamica che ha un po’ stancato potrebbe arrivare lo scossone dell’entrata di Perla Vatiero all’interno della casa.

PERLA CHE INVOCA IL “KARMA” PER GRETA

Sarebbe infatti lei uno dei 4 nuovi concorrenti annunciati dalla trasmissione: ci sono anche l’attrice Jane Alexander, la cattivona marchesa Lucrezia di Elisa di Rivombrosa che avrebbe scippato la parte a Beatrice Luzzi, e la cantante Rosanna Fratello. Oltre, appunto, all’attuale fidanzato di Mirko, Greta Rossetti, che però pare essere un ingresso passato in secondo piano. Quello di Greta appare il più probabile Proprio per stasera Signorini, nella scorsa puntata, ha detto agli inquilini che ci sarebbe stata “una grande sorpresa” riguardante Perla. Lei stessa ha mandato un messaggio social ambiguo, parlando di “karma” per Greta (lei gli ha rubato il fidanzato nel programma televisivo Temptation island e potrebbe ora ritrovarsi a vivere la stessa sorte per mano sua al Grande Fratllo). C’è da dire, poi, che già la lettera toccante da lei scritta per Mirko aveva fatto presagire il fatto che il Gf avrebbe prima o poi rimesso uno di fronte all’altro i due ex: sono stati insieme cinque anni, una storia importante a detta di entrambi. E tra i grandi esperti di gossip c’è chi da giorni giura (Deianira Marzano) sul fatto che in realtà Mirko e Perla fossero d’accordo per questo finale fin dalla fine di Temptation island, per portare al loro mulino un bagno di notorietà e poi tornare insieme. Sarà vero?

LA STORIA DI MIRKO E PERLA

La coppia formata da Mirko e Perla era entrata a Temptation Island in crisi palese fin dalle prime battute del programma. Perlomeno a parole. Lei, fin da subito, aveva subito manifestato insofferenza, dicendo senza troppi scrupoli che con lui si annoiava, a letto e pure a cena fuori. Che Mirko non prendeva iniziativa, che non lei poteva pensare di sposarsi un domani con un uomo con cui si annoiava. Alla fine Mirko, stanco di essere bersaglio delle sue critiche e invettive più o meno su qualunque aspetto della loro storia, ha deciso di mollarla. E di buttarsi nella storia con la single Greta da cui era attratto.

COSA SI ERANO DETTI MIRKO E PERLA A TEMPTATION ISLAND

“Non sei contenta di niente– aveva detto Mirko a Perla all’ultimo falò di confronto- al mattino perchè è mattino, al pomeriggio perchè è pomeriggio alla sera perchè è sera“. Le aveva rinfacciato la vicinanza con il bell’Igor e l’aveva accusata di avere di fatto rinnegato interamente la loro storia d’amore. Le aveva detto che con Greta stava provando “sensazioni che non provava da tempo“ se non “mai provate prima” (frase che aveva fatto molto risentire Perla). Quel che è certo è che Mirko sembrava aver deciso di chiudere la storia con Perla ben prima del falò di confronto: “Ora basta, non le permetterò più di trattarmi così“, aveva detto più volte ai suoi compagni di avventura man mano che arrivavano i video della fidanzata.

NICOLE, LA EX FIDANZATA DI LETIZIA

Intanto, per la puntata del Grande Fratello di questa sera ci sono diversi temi sul piatto. A partire dalle polemiche sollevate nei giorni scorsi dall’ex fidanzata di Letizia Petris, alle prese nella casa con una storia avviata con il macellaio Paolo Masella. Nella scorsa puntata, partendo da un commento di Beatrice, era emersa la precedente relazione lesbica di Letizia con una ragazza. Lei ha spiegato di averla chiusa perchè si sentiva a disagio per la contrarietà del padre alla loro storia. Ma la sua ex fidanzata, Nicole Conte, nei giorni scorsi ha detto cose un po’ diverse. Ha detto che Letizia era prepotente e pure manesca. E che l’ha fatta soffrire moltissimo perchè l’aveva palesemente tradita.

CHI USCIRÀ DALLA CASA?

Questa sera si scoprirà anche l’esito del televoto, che deve decretare l’uscita definitiva di uno tra Giuseppe, Ciro Petrone e Jill Cooper. I sondaggi che girano sul web, al momento, vedrebbero come meno votato Giuseppe (che a casa deve essere risultato poco simpatico dopo le evoluzioni del suo rapporto con Beatrice e la frase poco simpatica su lei che “se ne frega” dei figli). Però anche nelle scorse puntate gli esiti dei televoti hanno dimostrato che il giudizio da casa può cambiare anche nel corso della puntata.

LA SORPRESA PER MUGHINI

Un momento della puntata sarà poi dedicato a Giampiero Mughini, che riceverà una splendida sorpresa da parte di sua moglie Michela e dei due cagnolini BiBi e Clint.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).