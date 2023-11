Celestiale debutta con il singolo “Giallo per Van Gogh”

“GIALLO PER VAN GOGH” è il debut single di CELESTIALE disponibile in digital download e radio per Island Records / Universal Music Italia

Il brano parla di dipendenza affettiva e di una storia d’amore in cui le emozioni e le sensazioni sono diventate tossiche come una droga di cui non si riesce più a fare a meno, fino ad abusarne. Come fece Van Gogh con la pittura gialla: si dice infatti che il famoso pittore, amasse così tanto il giallo da ingerirlo e farsi del male, avvelenandosi con esso. Un sound energico che si affaccia sull’ Hyperpop d’oltreoceano, sporco come le tele del noto pittore, che mette in risalto la forza della vocalità del giovane artista di Massa Carrara classe 2006.

“Ho scritto il pezzo a maggio di questo anno, dopo aver letto un articolo su Van Gogh e la sua ossessione per il giallo. E’ il mio primo singolo come “CELESTIALE” dopo la firma in cast con Island ed è stato un anno bellissimo dove ho lavorato tanto per mettere a fuoco il mio progetto e la mia musica”.

CELESTIALE (Tommaso Gambacorta), classe 2006. Si appassiona alla musica da piccolissimo e a 13 anni si avvicina al mondo della produzione musicale e a quello della scrittura. Dopo la pubblicazione sotto lo pseudonimo di “Gambacorta” del suo primo brano “Jeans Strappati”, inserito nelle playlist editoriali di spotify New Music Friday, Sangue Giovane e Scuola Indie, firma un contratto discografico con Island / Universal Music Italia. La sua musica è il frutto di tanta ricerca e sperimentazione, mentre i suoi testi raccontano le sensazioni e le esperienze della sua generazione