Carlotta Proietti a “La Volta Buona” oggi su Rai 1

Nel primo pomeriggio su Rai 1 al via una nuova settimana con “La Volta Buona”. Carlotta Proietti prima ospite di Caterina Balivo

È Carlotta Proietti la prima ospite del salotto pomeridiano di Caterina Balivo e “La Volta Buona”, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 novembre alle 14.00 su Rai 1. Carlotta ricorderà il padre a tre anni dalla sua scomparsa. Seguirà poi un focus su “Ballando con le Stelle”, in compagnia di Leonardo Tano, i ballerini Lucrezia Lando e Giuliano Peparini e, da “Tale e Quale Show”, passeranno in studio Antonino Spadaccino ed Elena Ballerini.

Martedì 14 novembre, invece, saranno accolte nel salotto di Caterina le vincitrici dello scorso anno di “The voice Kids” Melissa Agliottone e Ranya Moufd, oltre che il giornalista Aldo Cazzullo. Mercoledì 15 novembre, direttamente da “Ballando con le Stelle”, Giovanni Terzi e Giada Lini e, ancora, Paolo Ruffini e Valentina Persia. A seguire, giovedì 16 novembre, la Signora Coriandoli e Flora Canto. Infine, a chiudere la settimana, venerdì 17 novembre, ci sarà invece Adriano Pappalardo.

Come di consueto, appuntamento con i giochi per il pubblico da casa, per vincere il montepremi in palio indovinando la sfera vincente e superando la prova a essa associata. Grande attenzione sarà inoltre data alle storie della gente comune e all’attualità.