Su Rai 3 torna Kilimangiaro: un viaggio dall’Egitto alla Colombia

Nel pomeriggio su Rai 3 torna l’appuntamento con il programma Kilimangiaro: puntata dall’Egitto a Minorca, dalla Colombia a Vancouver

Nuovo appuntamento con Camila Raznovich e “Kilimangiaro”, il programma di Rai Cultura che grazie ad ospiti d’eccezione, nuovi filmati, racconti e storie di viaggiatori, illumina la domenica pomeriggio di Rai 3, per esplorare, capire e divertirsi. Nella terza puntata, domenica 12 novembre alle 17.15, in diretta dagli studi Rai del centro di produzione di Corso Sempione a Milano, la travel advisor Giulia Baroncini racconta della sua avventura in bicicletta dal Polesine fino a Chicago.

Torna Mario Tozzi che al desk del “Kilimangiaro” analizza la situazione del dissesto idrogeologico italiano affrontando il tema della rinaturalizzazione. In studio Federico Marchetti che, insieme alla sua avventura imprenditoriale, parla della sua passione per l’ambiente. Infine, ci sarà in studio il Direttore dell’Area Archeologica di Pompei, Gabriel Zuchtriegel che presenta il suo nuovo libro tra passato e presente. Molti sono i filmati che i film-maker del programma hanno fatto in tutte le parti del mondo. Si andrà dall’Egitto all’isola di Minorca, dalla Colombia a Vancouver in Canada, fino a visitare la Danimarca a cavallo.