Previsioni meteo 12 novembre 2023: piogge sparse al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 12 novembre 2023: rapido passaggio instabile con piogge sparse al Centro e al Sud, poi arriva l’alta pressione

Dopo la breve pausa soleggiata di ieri, condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia che vedrà l’arrivo di una nuova perturbazione. Nella giornata di oggi avremo dunque un veloce passaggio instabile con piogge che insisteranno specie al Centro e al Sud peninsulare. Clima più asciutto al Nord. Sarà il preludio ad una fase più stabile che interesserà la nostra Penisola nella prima parte della prossima settimana. Tutto ciò grazie alla rimonta di un campo di alta pressione che regalerà qualche giornata di sole e clima mite nelle ore centrali.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 12 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino cieli molto nuvolosisu al settentrione, con precipitazioni sulla Liguria e lungo l’arco alpino, con neve fino a quote piuttosto basse. Al pomeriggio non sono previste variazioni con quota neve in rialzo. In serata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con qualche pioggia sul versante tirrenico. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere di temporale sui settori tirrenici. In serata tempo in miglioramento con qualche fenomeno residuo nelle zone interne. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Isole Maggiori e settori tirrenici, più asciutto altrove con cieli nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con possibili fenomeni a carattere temporalesco sulla Campania. In serata tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi. Temperature minime stabili o in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .