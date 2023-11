Nelle librerie “Un fantasma nel bagno” di Jeremy Strong

Jeremy Strong, pluripremiato scrittore britannico, nelle librerie e sugli store digitali con “Un fantasma nel bagno”

Luke ha cambiato da poco casa e città, e si è trasferito in un’abitazione molto antica. Un giorno, mentre fa il bagno, gli compare all’improvviso una ragazza. È un fantasma? Ebbene sì, anche se si può vedere solo quando viene a contatto con l’acqua. Era la fidanzata di Charlie, il ragazzo che viveva nella casa in cui oggi vive Luke, ed è morta annegata sul Titanic, il transatlantico affondato il 15 aprile 1912. Dove è finito invece Charlie? È per caso ancora vivo? Luke decide di aiutare il fantasma a scoprire la verità…

JEREMY STRONG è un pluripremiato scrittore britannico. La sua storia C’è un vichingo nel mio letto, è stata trasformata dalla BBC in una serie televisiva. Ha vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso “Children’s Book Award 1997”, il “Manchester Book Award” e lo “Sheffield Book Award”. Strong è uno degli autori di punta della Barrington Stoke; i suoi titoli pubblicati per questa casa editrice hanno venduto più di 200,000 copie. In Italia è stato portato da Piemme, con C’è un faraone nel mio bagno.

SCOULAR ANDERSON autore e illustratore di libri per bambini, fra i più famosi e amati della Scozia. Dopo aver studiato graphic design alla Glasgow School of Art, si è trasferito a Londra per lavorare come illustratore e ha iniziato la sua carriera con storie pubblicate sulla rivista Puffin Post. Ha lavorato con le maggiori case editrici britanniche, fra cui HarperCollins.