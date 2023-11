Multe, incidenti stradali e talco a “Mi Manda RaiTre”

A “Mi Manda RaiTre” in onda domenica mattina si parlerà di multe e incidenti stradali. Al centro del programma anche i pericoli del talco

Nell’immaginario collettivo il talco è una delle sostanze che più fanno pensare a soggetti fragili, come bambini o anziani; si trova in moltissimi articoli cosmetici e per l’edilizia, nelle gomme da masticare, in alcuni integratori. Gli Stati Uniti sono stati sconvolti dalle vicende di una grande azienda produttrice contro la quale sono state intentate numerose cause, mentre in Europa i Paesi Bassi hanno chiesto di inserire il talco, anche se non contaminato dall’amianto, fra i prodotti cancerogeni. E in Italia si tratta di un prodotto sicuro e controllato? Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, condotto da Federico Ruffo, in onda domenica 12 novembre alle 9.00 su Rai 3.

In trasmissione anche la vicenda dei genitori di Davide Pavan, ragazzo morto a soli 17 anni, travolto da un’auto che ha invaso la corsia in cui viaggiava a bordo del suo scooter: dopo la tragedia che li ha colpiti, si sono visti recapitare una fattura di 183 euro per la pulizia e la bonifica del luogo dell’incidente: richiesta lecita o no?

Tra gli ospiti Bruno Vincenzi, responsabile DH Oncologico – Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico; Andrea Moccia, geologo e divulgatore scientifico Geopop; Elena Accorsi, divulgatrice scientifica; Lorenzo Misuraca, Il Salvagente; Silvia Dodi, avvocato Federconsumatori.