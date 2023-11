La tragicommedia “Acqua” debutta alle Fonderie Limone

Debutto nazionale della tragicommedia “Acqua” alle Fonderie Limone di Moncalieri (TO): lo spettacolo sarà in scena il 12 novembre

Disinformazione, false ideologie e violenza sociale sono le tematiche affrontate nella tragicommedia Acqua, in scena in prima nazionale il 12 novembre 2023 alle ore 18:30 presso le Fonderie Limone di Moncalieri (Torino), firmata da Compagnia Bella con la regia di Nicola Abbatangelo, al debutto teatrale dopo l’esordio cinematografico avvenuto nel 2022 con The Land of Dreams.

Acqua, scritto da Giovanni Maddalena – docente universitario ed esperto internazionale di Vasilij Grossman – Giampiero Pizzol e dallo stesso Abbatangelo, è un’opera originale in cui si fondono diversi generi teatrali. Nella storia di un piccolo paese e dei suoi gruppi sociali emergono i grandi problemi della società contemporanea: la difficoltà nel distinguere il vero e il falso, la tendenza di ciascuno al pregiudizio e all’ideologia e, nel fondo, i grandi problemi della natura misteriosa del bene e del male. Lo spettacolo vuole rappresentare le dinamiche della menzogna e della disinformazione voluta che si trova alla base di ogni ideologia, sempre identicamente attuale in grandi schemi mondiali e in piccoli circoli di persone. La menzogna consiste nel negare la realtà dei fatti sostituendola con discorsi mentre si innestano culti della figura del capo, teorie del complotto, divisioni ideologiche insensate. Il dialogo diventa controllo progressivo del linguaggio e sfocia infine in mobbing sociale e violenza. Riescono a resistere alla menzogna comunicativa e all’ideologia non le persone più intelligenti, che anzi hanno sempre un buon motivo per cedere alle notizie false, ma le persone più affettive, che scoprono legami presenti o passati più forti delle lusinghe del potere e del conformismo. Acqua rappresenta un percorso della vita umana che da commedia diventa tragedia.

L’ingresso gratuito all’interno degli accordi tra il Comune di Moncalieri e il Teatro Stabile di Torino vuol favorire il lancio di quest’opera originale – che comprende anche una serie di musiche originali composte da Fabrizio Mancinelli (direttore d’orchestra per la colonna sonora, tra gli altri, di Green Book e Una famiglia vincente – King Richard, compositore delle musiche di The Land of Dreams, Scappo a casa) – che sarà accompagnata anche dalla pubblicazione del libro omonimo da parte della casa editrice Rubbettino.

Biglietti disponibili online su: https://bit.ly/Acqua-12novembre